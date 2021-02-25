Мэрия Москвы выделила 2 млрд рублей на благоустройство нескольких улиц
В одной заявке речь идет о благоустройстве Садовнической набережной, Садовнической улицы и их окрестностей на участке от улицы Балчуг до Большого Краснохолмского моста
Мэрия Москвы объявила три тендера на масштабное благоустройство городских улиц общей стоимостью около 2 млрд рублей.
В одной заявке речь идет о благоустройстве Садовнической набережной, Садовнической улицы и их окрестностей на участке от улицы Балчуг до Большого Краснохолмского моста. Стоимость этих работ чиновники оценили в 795 млн рублей. В работы по благоустройству входят укладка плитки и бордюров, а также установка фонарей.
Второй тендер стоимостью 346,5 млн рублей объявлен на благоустройство Миусской площади, пространства у Спасо-Андроникова монастыря и Калитниковского кладбища в Таганском районе. Подрядчик, в том числе, должен заняться обустройством цветников и спортивных площадок, сообщает "Медуза".
Третий тендер касается благоустройства Раушской набережной. На эти цели мэрия выделила 938 млн рублей.