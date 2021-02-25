25 февраля 2021, 11:50
В Саратове из-за коммунальной аварии без воды остались 424 тысячи человек
По данным ГУ МЧС по Саратовской области, из-за понижения температуры воздуха на водопроводе вышла из строя запорная арматура. Для замены задвижки сотрудникам коммунальных служб пришлось перекрыть водовод
В Саратове в результате масштабной коммунальной аварии без холодной и горячей воды остались 424 тысячи жителей. Это примерно половина всего населения города.
По данным ГУ МЧС по Саратовской области, из-за понижения температуры воздуха на водопроводе вышла из строя запорная арматура. Для замены задвижки сотрудникам коммунальных служб пришлось перекрыть водовод.
По уточненным данным, воду из-за аварии отключили в 2726 домах в Заводском, Ленинском, Октябрьском, Фрунзенском и Кировском районах.
В котельные воду коммунальщики собираются подвозить на машинах.