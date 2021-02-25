В России каждое десятое предприятие готовится закрыться из-за падения выручки
Российский малый и средний бизнес пессимистично оценили свое будущее в текущем году. Из-за снижения выручки и спроса закрыться собирается каждая десятая фирма
Российский малый и средний бизнес пессимистично оценили свое будущее в текущем году. Из-за снижения выручки и спроса закрыться собирается каждая десятая фирма (9,7%). Такие данные приводит аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова по итогам февральского мониторинга.
Согласно проведенному исследованию, в 2020 году у 40% компаний спрос на товары и услуги упал в 1,5 раза и даже больше. 60% предприятий сообщили, что их выручка сократилась на 30%, а 45% компаний пришлось урезать зарплаты сотрудникам, сообщает РБК.
На постепенное восстановление потерь после карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса рассчитывают только 19% предприятий малого и среднего бизнеса.
Представители бизнеса также заявили, что в таких условиях они ждут поддержки от государства. Так, 66,8% ожидают снижения налоговой нагрузки или налоговой реструктуризации. Еще 46,8% заявили, что ничего не ждут от государства, но просят больше не закрывать предприятия на карантин.