Оперативники в ходе обыска у главы курганского Росреестра нашли экстремистскую литературу
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у начальника управления Росреестра по Курганской области Олега Молчанова в рамках уголовного дела, возбужденного по факту присвоения денежных средств
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у начальника управления Росреестра по Курганской области Олега Молчанова в рамках уголовного дела, возбужденного по факту присвоения денежных средств.
В ходе обысков оперативники обнаружили по месту жительства чиновника запрещенную литературу – автобиографическую книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf (в России признана экстремистской литературой – ред.).
Источник портала Ura.ru сообщил, что наличие дома запрещенной литературы юридически не является нарушением, но следствие обязательно сообщит об этом суду.
Олег Молчанов обвиняется в присвоении денежных средств. Его задержали в конце января текущего года.
По версии следствия, руководитель курганского Росреестра присвоил себе не менее 520 тысяч рублей из денег, выделенных на выплату премий. Также чиновника подозревают в получении откатов в виде 10% от арендной платы за здание, где располагается его ведомство.