Московские власти потратят почти миллиард рублей на новую систему слежки за пассажирами метро
Обработка данных при этом будет проводиться прямо в самих камерах наблюдения, оснащенных жестким диском объемом четыре гигабайта. На мультимедийных экранах столичные чиновники будут транслировать рекламу и важные сообщения
В московском метрополитене в скором времени заработает новая система слежки за пассажирами. На эти цели столичные власти выделили из бюджета 932 млн рублей.
«КоммерсантЪ» со ссылкой на портал госзакупок сообщает, что мэрия планирует установить на 85 станциях метро 316 мультимедийных экранов с камерами видеонаблюдения. Эти камеры должны вести подсчет людей, распознавать лица, а также фиксировать «пересечение линии», «быстрое движение» и «праздношатания».
Обработка данных при этом будет проводиться прямо в самих камерах наблюдения, оснащенных жестким диском объемом четыре гигабайта. На мультимедийных экранах столичные чиновники будут транслировать рекламу и важные сообщения.
Доступ к системе слежки будет предоставлен работникам подземки, сотрудникам Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), а также управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
В администрации столичной подземки опровергли информацию о том, что камеры в мультимедийных экранах предназначены для распознавания лиц и розыска конкретных людей.