Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку связанных с властями аккаунтов
Роскомнадзор направил письмо в адрес администрации соцсети Twitter с требованием предоставить списки аккаунтов, к которым был ограничен доступ по «политическим мотивам»
Роскомнадзор направил письмо в адрес администрации соцсети Twitter с требованием предоставить списки аккаунтов, к которым был ограничен доступ по «политическим мотивам». Ведомство также потребовало назвать причины блокировки этих аккаунтов.
Накануне администрация Twitter сообщила о блокировке 100 аккаунтов, которые могут быть связаны с российскими властями, а также Агентством интернет-исследований, известным как «фабрика троллей».
В соцсети пояснили, что указанные аккаунты «ослабляли веру в стабильность и надежность НАТО», а также публиковали и продвигали публикации, целью которых является влияние на власти США и Европы.
Роскомнадзор в ответ потребовал от Twitter предъявить доказательства того, что заблокированные аккаунты связаны с государством.