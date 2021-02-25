В Москве нашли мертвой писательницу Аделину Шелдон. Она могла умереть из-за голодания
20-летнюю писательницу Аделину Шелдон нашли мертвой в арендованной ею квартире на юго-западе Москвы. По предварительным данным, смерть молодой девушки могла наступить из-за голодания
20-летнюю писательницу Аделину Шелдон нашли мертвой в арендованной ею квартире на юго-западе Москвы. По предварительным данным, смерть молодой девушки могла наступить из-за голодания.
«Московский комсомолец» сообщает, что тело Аделины Шелдон обнаружил хозяин квартиры, которую она снимала. Мужчина несколько дней безуспешно пытался связаться с квартиросъемщицей, после чего решил проверить жилплощадь. Вместе со слесарем они вскрыли дверь и обнаружили девушку без признаков жизни.
Следов насильственной смерти на теле Аделины Шелдон обнаружено не было. Предположительно, она скончалась в результате голодания. В своем дневнике девушка написала, что придерживается сухого голодания.
Уроженка Украины Аделина Шелдон является автором романа«Венценосные» из саги, посвященной французской королевской семье XVII-XVIII веков.