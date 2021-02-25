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25 февраля 2021, 07:57

Власти Бали арестовали российскую туристку из-за поста в Instagram

Причиной для высылки россиянки стал ее пост в Instagram с анонсом Рождественского бала, к организации которого она не имела отношения. Девушка на этом балу была лишь гостем

Власти Бали арестовали российскую туристку из-за поста в Instagram

Власти индонезийского острова Бали арестовали российскую гражданку Ингу Кляву за пост в социальной сети. Под арестом она находится уже два месяца.

Baza сообщает, что балийские власти обвиняют Ингу Кляву в незаконной социальной активности в Instagram, которая не предусмотрена туристической визой.

В начале января к россиянке пришли индонезийские полицейские, которые приказали ей собрать вещи и предупредили ее о депортации за незаконную активность в соцсетях.

Причиной для высылки россиянки стал ее пост в Instagram с анонсом Рождественского бала, к организации которого она не имела отношения. Девушка на этом балу была лишь гостем.

Инга Клява рассказала, что сразу же согласилась на депортацию, но девушку отправили в тюрьму на время ожидания разрешения на ее транзит через Турцию (авиасообщение сейчас ограничено в связи с пандемией коронавируса).

Во время нахождения под арестом россиянка была госпитализирована в реанимационное отделение из-за аллергии на острую пищу, которой кормят в тюрьме. Инга Клява также сообщила, что в российском посольстве ей ничем не помогли.

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