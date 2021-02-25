Следователи провели обыск в квартире журналистки, в деле которой обещал разобраться Путин
В Батайске Ростовской области с подозрением на инсульт госпитализировали бывшего главреда и директора местного информационного агенства «Вперед» Елену Пивоварову
В Батайске Ростовской области с подозрением на инсульт госпитализировали бывшего главреда и директора местного информационного агенства «Вперед» Елену Пивоварову.
В больницу она попала после обыска по месту жительства в рамках дела о растрате, в которой ее обвиняют. Журналистке стало плохо после того, как следователь посоветовал женщине искать для ее отца-инвалида сиделку, так как она его увидит еще не скоро.
Адвокат Елены Пивоваровой Ирина Боголепова сообщила «Дождю», что точного диагноза своей подзащитной она не знает, но по всем признакам - это инсульт. По слова защитницы, у журналистки парализовало часть тела и лица.
Главред информагентства «Вперед» Елена Пивоварова была уволена из-за подозрений в растрате 396 тысяч рублей. Ее обвиняют в хищении этой суммы с расчетного счета издания. Адвокат Пивоваровой считает, что поводом для возбуждения уголовного дела мог стать ее конфликт с мэрией Батайска. Женщина была уволена из агентства по требованию чиновников и без объяснения причин. В этом издании Пивоварова проработала 23 года.
Вопрос об увольнении Елены Пивоваровой поднимался в ходе предновогодней пресс-конференции Владимира Путина. Тогда президент поручил губернатору Ростовской области Василию Голубеву разобраться в этом вопросе. Глава государства также заявил, что если губернатор с этим не справится, то он ему «поможет».