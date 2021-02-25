Проект «Северный поток-2» из-за угрозы санкций покинули 18 страховых компаний
Российский проект «Северный поток-2» из-за угрозы вторичных санкций со стороны Минфина США покинули 18 европейских компаний. Об этом сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на отчет госсекретаря США перед Конгрессом
Российский проект «Северный поток-2» из-за угрозы вторичных санкций со стороны Минфина США покинули 18 европейских компаний. Об этом сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на отчет госсекретаря США перед Конгрессом.
Из проекта «Газпрома» вышли страховые компании, главные офисы которых расположены в Великобритании. Помимо британских страховщиков от дальнейшего участия в строительстве «Северного потока-2» также отказались швейцарская Zurich Insurance Group, парижская Axa Group и немецкий концерн Bilfinger SE.
В свою очередь агентство Reuters опубликовало список этих компаний. Это Baker Hughes, Beazley Furlonge Ltd, Canopius Managing Agents Ltd, Chaucer Syndicates Ltd, Chubb Underwriting Agencies Ltd. Также от участия в проекте отказалась датская инжиниринговая компания Ramboll и норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas (DNV GL).
Напомним, что в начале 2021 года вступили в силу новые санкции США против газопровода «Северный поток-2». Под эти санкции попадают компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства.