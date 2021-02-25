25 февраля 2021, 03:12
Дагестанское министерство использовало в тендерной документации слово «даги»
Министерство по национальной политике и делам религий республики Дагестан опубликовало на портале госзакупок файл, в названии которого использован термин «этнические даги»
Министерство по национальной политике и делам религий республики Дагестан опубликовало на портале госзакупок файл, в названии которого использован термин «этнические даги».
Такая формулировка содержится в документации с запросом цен на проведение мероприятий по противодействию проявлениям экстремизма среди жителей республики.
Файл с техзаданием называется «ТЗ проведение мероприятий экстремизма в субъектах РФ среди этнических дагов. docx», сообщают «Открытые медиа».
Позже представитель министерства сообщила, что слово «даги» оказалось в тендерной документации по ошибке. Изначально документ предназначался для внутреннего пользования, но в итоге оказался в открытом доступе. В тексте документа слово «даги» не употребляется.