Следствие попросило выпустить из СИЗО оператора ФБК после признания им вины
Следственный комитет обратился в Пресненский райсуд Москвы с ходатайством об освобождении из СИЗО оператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) Павла Зеленского
Следственный комитет обратился в Пресненский райсуд Москвы с ходатайством об освобождении из СИЗО оператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) Павла Зеленского. Он был арестован из-за поста в Twitter.
За несколько дней до то, как следствие попросило освободить Зеленского из-под стражи, он признал свою вину и отказался от услуг адвоката, сообщает «Медиазона».
Соратники Павла Зеленского заявили, что в СИЗО на него, скорее всего, оказывается давление. В свою очередь член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович отметила, что оператор ФБК признал вину сам и без какого-либо давления на него. По ее словам, Зеленский в связи с признанием вины рассчитывал на смягчение меры пресечения.
Павла Зеленского обвинили в призывах к экстремизму из-за его эмоционального поста в соцсети после суицида нижегородской журналистки Ирины Славиной, которая попросила винить в свое смерти российские власти.