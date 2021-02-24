В московском метро пьяный пассажир пригрозил взорвать гранату
В московском метрополитене на станции «Славянский бульвар» неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату. Пассажир лег на платформу и стал кричать, что у него есть граната и он ее взорвет
В московском метрополитене на станции «Славянский бульвар» неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату. По данным «Интерфакса», пассажир лег на платформу и стал кричать, что у него есть граната и он ее взорвет.
Позже стало известно, что мужчину задержали. Он находился в состоянии сильного опьянения, а граната оказалась муляжом.
По другим данным, на станции «Славянский бульвар» вечером в среду обнаружили некий бесхозный предмет. Предмет, похожий на гранату, заметили в вагоне электропоезда, в связи с чем машинист высадил всех пассажиров.
Станция метро была временно закрыта на вход и выход.