Бизнесменов и представителей НКО после участия в протестах стали массово вызывать в ОБЭП
Бизнесмены и представители некоммерческих организаций (НКО) из Москвы и Петербурга, которые принимали участие в протестных акциях в поддержку Алексея Навального, сообщили журналистам о вызовах в полицию
Бизнесмены и представители некоммерческих организаций (НКО) из Москвы и Петербурга, которые принимали участие в протестных акциях в поддержку Алексея Навального, сообщили журналистам о вызовах в полицию. Их стали массово вызывать на беседу в управления по борьбе с экономическими преступлениями.
Так, гендиректор НКО из Московской области на условиях анонимности рассказала «Открытым медиа», что полицейские через соседей передали ей бумагу, в которой говорилось о вызове в ОБЭП. Там же содержалось предупреждение о том, что отказ от явки грозит женщине арестом. Позже сотрудники полиции по телефону сообщили гендиректору НКО, что хотели бы узнать у нее, «чем занимается организация».
Бизнесмен из Москвы, имя которого по понятным причинам не сообщается, рассказал юристам из проекта «Правозащита Открытки», что после задержания на протестной акции его начали «теребить по линии ОБЭП» и тоже вызвали на беседу. Мужчина подчеркнул, что у его фирмы совершенно прозрачная отчетность, поэтому в действиях силовиков он усматривает политические мотивы.
Юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова рассказала, что к ним с аналогичной проблемой обратились три предпринимателя. Все они принимали участие в протестных акциях в поддержку Алексея Навального.
В ГУБЭП МВД РФ вызов предпринимателей и представителей НКО не прокомментировали.
Ранее проект «Апология протеста» сообщил, что после массовых митингов силовики начали проводить внеплановые проверки компаний, чьи руководители оказались в числе задержанных. При этом полицейские заявляли, что инициатором проверок якобы является Налоговая служба.
На горячую линию «Апологии протеста» тогда обратились 14 бизнесменов, на которых власти стали оказывать давление из-за участия в протестах.
Напомним, что на публично российские власти уверяют общественность в том, что в стране никто не подвергается политическим репрессиям. Однако в реальности бизнесмены жалуются на давление после участия в протестных акциях, сотрудники бюджетных организаций – на увольнения, а студенты – на отчисление из вузов.