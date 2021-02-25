Отсидевший 17 лет скопинский маньяк Виктор Мохов выходит на свободу
Скопинский маньяк Виктор Мохов, осужденный на 17 лет за похищение и изнасилование двух школьниц, 3 марта 2021 года выйдет на свободу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в следственных органах
Скопинский маньяк Виктор Мохов, осужденный на 17 лет за похищение и изнасилование двух школьниц, 3 марта 2021 года выйдет на свободу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в следственных органах.
Виктор Мохов, который потом получит прозвище скопинский маньяк, похитил двух школьниц Екатерину Мартынову и Елену Самохину в 2000 году. 50-летний рязанец предложил подвести девочек, но привез их в свой дом и запер в бункере, который был заранее вырыт под гаражом.
Мохов в течение нескольких лет насиловал девочек, а за любое неповиновение лишал их еды, воды и света. Одна из пленниц родила от насильника двух детей. Всего в сексуальном рабстве у маньяка девушки провели 1296 дней. Спасли пленниц только после того, как им удалось передать записку на волю.
30 августа 2005 года суд признал Виктора Мохова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 17 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима.