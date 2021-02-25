Виноделу «Усадьбы Дивноморское» из расследования о «дворце Путина» предоставили гражданство РФ
Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства итальянскому виноделу Маттео Колетти. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации
Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства итальянскому виноделу Маттео Колетти. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Сеньор Колетти занимается производством вина в хозяйстве «Усадьба Дивноморское» под Геленджиком, которое упоминается в нашумевшем расследовании Алексея Навального о «дворце Путина» на берегу Черного моря. Сам итальянец также рассказывал «Независимой школе сомелье», что работает в «Усадьбе Дивноморское».
Официально АО «Дивноморье» принадлежит бизнесмену Владимиру Колбину, который приходится сыном одному из друзей президента Петру Колбину, и миллиардеру Геннадию Тимченко – еще одному давнему другу главы государства. В расследовании Навального говорится, что настоящим владельцем винодельни и всего остального комплекса «Прасковеевка» является Владимир Путин. При этом местные рабочие называют эту усадьбу «Диминой дачей», подразумевая бывшего премьера Дмитрия Медведева, который давно интересуется виноделием.