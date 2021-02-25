Якутского шамана обвинили в применении насилия в отношении полицейского
Якутский шаман Александр Габышев, который неоднократно предпринимал попытки дойти пешком до Москвы с целью «изгнания» Владимира Путина из Кремля, стал фигурантом уголовного дела
Якутский шаман Александр Габышев, который неоднократно предпринимал попытки дойти пешком до Москвы с целью «изгнания» Владимира Путина из Кремля, стал фигурантом уголовного дела. Следственный комитет обвинил его в применении насилия в отношении сотрудника полиции.
Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников в беседе с «МБХ медиа» предположил, что Уголовное дело против шамана могли возбудить из-за обыска по месту его жительства. Следственные действия в квартире Габышева проводились 28 января, после чего мужчину принудительно госпитализировали в психоневрологический диспансер.
После обысков в СКР сообщили о проведении проверки в рамках статье и применении насилии против представителя власти во время обыска.
Напомним, что проблемы с властями у шамана Александра Габышева начались после того, как он впервые предпринял попытку дойти пешком до Москвы, чтобы изгнать президента Владимира Путина. Всего шаман совершил две попытки начать поход в столицу, но оба раза его задерживали. Третья попытка отправиться в Кремль была запланирована Габышевым на март 2021 года, однако его поместили в психиатрическую больницу.