Московские суды арестовали 1251 и оштрафовали 2500 участников протестов
Московские суды после трех массовых акций протеста в поддержку Алексея Навального арестовали 1 251 задержанного на митингах. Еще 2,5 тысячи участников протестов получили штрафы за нарушение порядка проведения митингов
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Московские суды после трех массовых акций протеста в поддержку Алексея Навального арестовали 1 251 задержанного на митингах. Еще 2,5 тысячи участников протестов получили штрафы за нарушение порядка проведения митингов.
В Мосгорсуде уточнили, что по статье о применении насилия в отношении представителей власти столичные суды арестовали 33 человека, еще 10 активистов отделали штрафами.
Еще 16 дел в отношении участников протестных акций, возбужденных по факту применения насилия в отношении силовиков, пока не были рассмотрены судами. Помимо этого, на рассмотрении находятся 1949 административных дел о нарушении правил проведения публичных акций.