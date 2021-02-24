«Налог для богатых» за первый месяц принес в государственную казну 1,8 млрд рублей
«Налог для богатых», который в начале 2021 года был введен для граждан с доходом свыше 5 млн рублей в год, за месяц пополнил федеральный бюджет на 1,8 млрд рублей. Напомним, что власти обещали направлять эти деньги на лечение тяжелобольных детей
«Налог для богатых», который в начале 2021 года был введен для граждан с доходом свыше 5 млн рублей в год, за месяц пополнил федеральный бюджет на 1,8 млрд рублей. Напомним, что власти обещали направлять эти деньги на лечение тяжелобольных детей.
По решению президента Владимира Путин, ставка НДФЛ для богатых россиян была увеличена с 13 до 15 процентов. Только за первый месяц «налог для богатых» принес в казну дополнительные 1,8 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минфина РФ.
Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что новый налог затронет 1% работающих россиян или 700 тысяч человек. Годовой доход от «налога для богатых» оценивается в 60 млрд рублей.
В федеральную казну пойдет только 2% от повышенного НДФЛ, а остальные 13% будут поступать в региональные бюджеты.