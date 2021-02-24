Власти Грузии разрешили въезд россиянам с отрицательным тестом на COVID-19
Власти Грузии с 1 марта открывает границы для граждан России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Украины. При въезде в страну туристам необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус
Власти Грузии с 1 марта открывает границы для граждан России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Украины. При въезде в страну туристам необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус.
Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили сообщил, что в стране постепенно снимают карантинные ограничения. С 25 февраля в стране начнут работать рестораны, торговые центры и гостиницы на курортах, в том числе и в горнолыжном Гудаури.
С 1 февраля в Грузию пускали только граждан стран Евросоюза, США, Израиля и Швейцарии. Сухопутным путем в Грузию могут въехать граждане любых стран, которые сделали прививку от коронавируса и могут предъявить соответствующий документ.
Напомним, что авиационное сообщение между Россией и Грузией было приостановлено еще до пандемии коронавируса. Гражданам двух стран приходилось летать с пересадкой в других городах.