24 февраля 2021, 17:05
Владимир Путин предоставил сербскому актеру Милошу Биковичу российское гражданство
33-летний Милош Бикович снялся в таких фильмах, как «Холоп», «Балканский рубеж», «Отель "Белград"», «Лед», а также в сериалах «Крылья Империи», «Отель "Элеон"» и «Магомаев»
Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ сербскому актеру Милошу Биковичу, который активно снимается в российском кино и сериалах.
33-летний Милош Бикович снялся в таких фильмах, как «Холоп», «Балканский рубеж», «Отель "Белград"», «Лед», а также в сериалах «Крылья Империи», «Отель "Элеон"» и «Магомаев».
По итогам 2020 года сербский артист был признан самым популярным актером в России.