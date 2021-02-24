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Культура
Российский флаг удалят из спорта на четыре года
24 февраля 2021, 17:05

Владимир Путин предоставил сербскому актеру Милошу Биковичу российское гражданство

33-летний Милош Бикович снялся в таких фильмах, как «Холоп», «Балканский рубеж», «Отель "Белград"», «Лед», а также в сериалах «Крылья Империи», «Отель "Элеон"» и «Магомаев»

Владимир Путин предоставил сербскому актеру Милошу Биковичу российское гражданство

Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ сербскому актеру Милошу Биковичу, который активно снимается в российском кино и сериалах.

33-летний Милош Бикович снялся в таких фильмах, как «Холоп», «Балканский рубеж», «Отель "Белград"», «Лед», а также в сериалах «Крылья Империи», «Отель "Элеон"» и «Магомаев».

По итогам 2020 года сербский артист был признан самым популярным актером в России.

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