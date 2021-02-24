Управляющий активами главы Минпромторга планирует построить яхт-клуб в Нижнем Новгороде
Управляющий частью активов семьи главы Минпромторга Дениса Мантурова Алексея Васин в начале 2021 года обзавелся участком в акватории Волги в Нижнем Новгороде. На этом участке планируется строительство причала и яхт-клуба
Управляющий частью активов семьи главы Минпромторга Дениса Мантурова Алексея Васин в начале 2021 года обзавелся участком в акватории Волги в Нижнем Новгороде. На этом участке планируется строительство причала и яхт-клуба.
По данным «Контур. Фокус», в октябре 2020 года Алексей Васин зарегистрировал фирму ООО «Печерские пески», которая в начале текущего года приобрела нижегородские компании - ООО «ИнвестСтройРесурс» и ООО «Гидростройпроект НН».
«ИнвестСтройРесурс» еще в 2018 году арендовал на 5 лет участок в Нижнем Новгороде площадью 23 528 кв.м на правом берегу реки Волги в районе Гребного канала и полуострова Печерские пески. «Гидростройпроект НН» арендовал 5000 кв. м рядом с участком «ИнвестСтройРесурса» на том же Гребном канале.
Согласно генплану развития Нижнего Новгорода, арендованный «ИнвестСтройРесурсом» участок должен стать частью набережной Гребного канала и местом отдыха жителей города. При этом на участке «Гидростройпроекта НН» планируется строительство причала и яхт-клуба с гостиницей на воде, сообщают «Открытые медиа».
Примечательно, что нынешний губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в 2012-2013 годах работал в Минпромторге в должности заместителя Дениса Мантурова. При этом владельца компаний, арендующих участки на Гребном канале, Алексея Васина называют управляющим активами Мантурова (по закону чиновникам запрещено заниматься бизнесом).
Алексею Васину принадлежит клиника «Ланцет», основанная женой министра Натальей Мантуровой. Также он сейчас является основным владельцем компании «360 Менеджмент», которая управляет пятизвездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton в центре Москвы. Ранее «Ведомости» назвали этот объект отелем семьи Мантурова.
В управлении компании «360 Менеджмент» находится гостиница «Приморье Grand Resort Hotel» в Геленджике, принадлежащая ООО «Финансовые системы», бенефициарами которого являются мать министра Тамара Мантурова и сын главы «Ростеха» Станислав Чемезов.
В пресс-службе Минпромторга заявили, что называть Алексея Васина управляющим активами Дениса Мантурова некорректно, так как управление активами чиновника было передано профильному подразделению Сбербанка.