24 февраля 2021, 15:43
Алексея Миллера вопреки слухам об отставке переизбрали главой «Газпрома»
Члены Совета директоров государственной компании «Газпром» единогласно проголосовали за переизбрание на новый срок действующего председателя правления Алексея Миллера. Таким образом, глава газовой монополии останется на своем посту еще на пять лет
Члены Совета директоров государственной компании «Газпром» единогласно проголосовали за переизбрание на новый срок действующего председателя правления Алексея Миллера. Таким образом, глава газовой монополии останется на своем посту еще на пять лет.
Напомним, что Алексей Миллер возглавляет «Газпром» с 2001 года.
В декабре 2020 года газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники сообщила о том, что в мае 2021 года Алексей Миллер уйдет в отставку с занимаемой должности. Причиной его будущего увольнения называлось плохое финансовое состояние госкомпании. Согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), в январе-сентябре убыток компании составил 202 миллиарда рублей против прибыли в 1,1 триллиона годом ранее.