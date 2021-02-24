В Танзании российский турист без вести пропал во время экскурсии по необитаемому острову
Сотрудники полиции России и Танзании уже две недели разыскивают гражданина РФ, который пропал без вести во время тура по необитаемому острову. О происшествии журналистам рассказала дочь туриста
Сотрудники полиции России и Танзании уже две недели разыскивают гражданина РФ, который пропал без вести во время тура по необитаемому острову. О происшествии журналистам рассказала дочь туриста.
По данным портала 74.ru, пропавший турист – 70-летний Сергей Розанов из Магнитогорска, который отдыхал в одном из отелей на пляже Джамбиани острова Занзибар. Из поездки на Танзанию он должен был вернуться еще 10 февраля.
По словам дочери туриста, его «потеряли» во время экскурсии Safari Blue на острове Квале, которая проводилась 5 февраля. Отсутствие мужчины организаторы тура обнаружили только через два часа после возвращения.
Дочь Сергея Розанова считает, что ее отца просто «оставили на необитаемом острове». «У отца был дорогостоящий фотоаппарат и портативная видеокамера. Страна бедная очень. Могли ограбить», - предположила девушка.
Информации о местонахождении россиянина до сих пор нет, в местных больницах и моргах он не числится, а местные жители ничего о «пропавшем русском» не знают.
Другие туристы рассказали, что Розанову во время экскурсии стало плохо, а на обратный рейс он не попал, так как был госпитализирован. К поискам туриста подключилась полиция Магнитогорска.