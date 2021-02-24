Краснодар, Сургут, Тюмень и Петербург обошли Москву в рейтинге комфортных городов
Краснодар, Сургут, Тюмень и Санкт-Петербург обогнали Москву в рейтинге самых комфортных для жизни российских городов. При этом столица также значительно улучшила свои показатели
Краснодар, Сургут, Тюмень и Санкт-Петербург обогнали Москву в рейтинге самых комфортных для жизни российских городов. При этом столица также значительно улучшила свои показатели.
Так, согласно рейтингу комфортных и доступных городов России института территориального планирования «Урбаника», Москва за прошедший год поднялась с 52-ого места на 5-е.
В первую десятку самых комфортных городов России также вошли Мурманск, Тверь, Южно-Сахалинск, Магнитогорск и Уфа.
Наименее комфортными городами эксперты признали Читу, Армавир, Бийск, Улан-Удэ и Уссурийск.
При составлении рейтинга эксперты изучили зарплаты жителей россиян, среднюю стоимость жизни в конкретном городе, а также проанализировали качество среды, уровень преступности и климатические показатели.