В России за минувший год число сверхбогатых граждан сократилось на тысячу человек
В России за минувший год число ультрахайнетов, то есть людей с состоянием свыше 30 млн долларов, уменьшилось на тысячу человек. Но данным на начало 2021 года сверхбогатых людей осталось почти 8 тысяч человек
В России за минувший год число ультрахайнетов, то есть людей с состоянием свыше 30 млн долларов, уменьшилось на тысячу человек. Но данным на начало 2021 года сверхбогатых людей осталось почти 8 тысяч человек.
В отчете The Wealth Report 2021 международной консалтинговой компании Knight Frank говорится, что сейчас Росси занимает девятое место среди стран мира по числу ультрахайнетов.
Лидерами же по этому показателю являются США (180 060 сверхбогатых граждан), Китай (70 426), Германия (28 396), Великобритания (16 370), Франция (15 503), Япония (14 755), Италия (10 441) и Канада (10 025).
При этом за минувший год число сверхбогатых людей сократилось не только в России, но также в Великобритании (на 0,7%) и Франции (на 9,4%). В Китае, напротив, число ультрахайнетов увеличилось на 15,8%.