Прокуратура запросила более 6 лет тюрьмы автору ролика «суда над Путиным и Сечиным»
Прокуратура попросила суд приговорить к 6 годам и 7 месяцам лишения свободы активиста из Набережных Челнов Карима Ямадаева. Поводом для обвинения стал ролик о вымышленном суде над президентом России Владимиром Путиным
Прокуратура попросила суд приговорить к 6 годам и 7 месяцам лишения свободы активиста из Набережных Челнов Карима Ямадаева. Поводом для обвинения стал ролик о вымышленном суде над президентом России Владимиром Путиным.
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что из-за этого ролика против активиста было возбуждено уголовное дело по факту призывов к терроризму и оскорбления представителя власти.
По второй статье гособвинитель запросил для Ямадаева еще 9 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.
Карим Ямадаев публиковал на портале Youtube сериал «Судья Грэмм». В одном из роликов «судья» вынес обвинительный приговор «Владимиру Путину», его пресс-секретарю «Дмитрию Пескову» и главе «Роснефти» «Игорю Сечину». Затем в ролике был исполнен этот приговор.
Активист Ямадаев также известен тем, что два года назад установил первое «надгробие Путина» возле здания Следственного комитета по Татарстану. За эту акцию его арестовали на 28 суток.