Глава «РосПила» Александр Головач отказался от статуса «узника совести»
Руководитель проекта «РосПил» Фонда борьбы с коррупцией Александр Головач отказался от статуса «узника совести», который присваивает Amnesty International
Руководитель проекта «РосПил» Фонда борьбы с коррупцией (включен в реестр инагентов Минюста РФ) Александр Головач отказался от статуса «узника совести», который присваивает Amnesty International. Решение юриста связано с тем, что организация лишила статуса «узника совести» основателя фонда Алексея Навального.
«Заявляю, что отказываюсь от этого статус сейчас и в будущем, раз его могут лишить под давлением путинской госпропаганды», - сообщил глава «РосПила» в своем Twitter.
Александра Головача признали «узником совести» в 2018 году после его задержания по обвинению в нарушении федерального закона о митингах.
23 февраля стало известно, что Amnesty International («Международная амнистия») лишила Алексея Навального статуса «узника совести». Такое решение в организации объяснили тем, что политик ранее позволял себе заявления дискриминационного характера. Предположительно, внимание правозащитников на это обратила колумнистка государственного телеканала Russia Today Катя Казбек.
Соратник Алексея Навального Леонид Волков после этого заявил, что Amnesty International «умерла». «Если структура, смысл существования которой заключается в том, чтобы помогать политзаключенным, на основании написанных на бумажке слов делает вещи, которые могут навредить политзаключенным — ну, значит, эта структура умерла», - написал оппозиционер в Twitter.