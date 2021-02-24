24 февраля 2021, 12:59
Роман Абрамович заказал новую суперяхту на 48 кают и гаражом для вертолетов
Журнал Forbes сообщает, что яхту Solaris строит верфь Lloyd Werft в Германии. Там же для олигарха 10 лет назад была построена 15-метровая экспедиционная яхта Luna. Сейчас ее владельцем является уже не Роман Абрамович, а Фархад Ахмедов
Российский миллиардер Роман Абрамович в скором времени станет обладателем новой суперяхты. Речь идет о судне с названием Solaris длиной 145 метров.
Журнал Forbes сообщает, что яхту Solaris строит верфь Lloyd Werft в Германии. Там же для олигарха 10 лет назад была построена 15-метровая экспедиционная яхта Luna. Сейчас ее владельцем является уже не Роман Абрамович, а Фархад Ахмедов.
Также у г-на Абрамовича имеется 162,5-метровое судно Eclipse.
Суперяхта Solaris имеет восемь палуб, 48 кают, лифт, тренажерный зал, вертолетную площадку, джакузи, бассейн и даже ангар для вертолетов и вместе с гаражом для сопроводительных судов.