24 февраля 2021, 12:52
ВОЗ ожидает окончания пандемии коронавируса к началу 2022 года
Всемирная организация здравоохранения ожидает окончания пандемии коронавируса в начале 2022 года. Такой прогноз озвучил в интервью телеканалу DR сообщил глава Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает окончания пандемии коронавируса в начале 2022 года. Такой прогноз озвучил в интервью телеканалу DR сообщил глава Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.
Представитель ВОЗ заявил, что «худший сценарий» развития пандемии COVID-19 уже позади, а о самой инфекции сейчас специалистам известно намного больше, чем в начале 2020 года.
Ханс Клюге считает, что коронавирус не исчезнет полностью, но вводить жесткие карантинные ограничения уже не потребуется даже в случае распространения новых штаммов.
Согласно последним данным ВОЗ, число заразившихся COVID-19 во всем мире превысило 112,1 млн человек. В результате осложнений скончались 2,48 млн человек.