Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам
В первый рабочий день после длинных праздничных выходных президент подписал законопроект, который увеличивает размер штрафов за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов
Российский президент Владимир Путин в первый рабочий день после длинных праздничных выходных подписал законопроект, который увеличивает размер штрафов за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.
Спешно принятый Госдумой законопроект вносит поправки в статьи 19.3 и 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Теперь штраф за неповиновение сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН, в том числе на митингах и других собраниях, составит 2-4 тысячи рублей вместо прежних 500-1000 рублей.
Максимальная санкция за данное нарушение в виде административного ареста на 15 суток остается без изменения.
Штраф за повторное нарушение для физических лиц составят 10-20 тысяч рублей вместо прежних 5 тысяч рублей.
Отметим, что административная статья о невыполнении требований силовиков часто используется для привлечения к ответственности участников протестных акций. При этом зачастую силовики злоупотребляют этой статьей, а сами активисты не могут доказать свою невиновность.