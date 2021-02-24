Экс-главу республики Марий Эл Леонида Маркелова приговорили к 13 годам колонии строгого режима
Суд признал экс-чиновника виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима. Помимо этого Маркелову назначили штраф в размере 235 млн рублей
Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода огласил приговор бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову по делу о взятках.
Суд признал экс-чиновника виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима. Помимо этого Маркелову назначили штраф в размере 235 млн рублей, сообщает «Интерфакс».
Отметим, что на оглашение приговора Леониду Маркелову судье понадобилась целая неделя.
Согласно версии Следственного комитета, экс-глава Марий Эл получил через директора «Телекомпании 12 Регион» Наталью Кожанову от владельца птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша взятку в размере 235 млн рублей. Со своей стороны губернатор обещал оказывать покровительство птицефабрике, а также содействовать получению мер государственной поддержки.
Леонид Маркелов и Николай Криваш своей вины не признали. Бизнесмен из-за уголовного дела уехал из России.