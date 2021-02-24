Директора Норильской обогатительной фабрики задержали по делу о гибели рабочих
Директора Норильской обогатительной фабрики (принадлежит «Норильскому никелю») задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по факту гибели трех рабочих в результате обрушения в цеху
Директора Норильской обогатительной фабрики (принадлежит «Норильскому никелю») задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по факту гибели трех рабочих в результате обрушения в цеху.
В Следственном комитете по Красноярскому краю считают, что начальник предприятия «достоверно знал» об аварийном состоянии элементов помещения дробильного цеха. Еще в 2018 году надзорные ведомства сообщили директору об устранении выявленных дефектов, однако никаких мер предпринято не было.
По версии следствия, длительное бездействие руководителей фабрики привело к дальнейшему ухудшению технического состояния здания дробильного цеха, что в итоге повлекло обрушение и гибель сотрудников подрядной организации, которые выполняли ремонтные работы.
Напомним, ранее по делу об аварии в дробильном цеху силовики задержали главного инженера обогатительной фабрики, начальника отдела по техническому надзору, начальника цеха дробления руды и сотрудника треста «Норильскникельремонт».