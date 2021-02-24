Академик РАН спрогнозировал малый ледниковый период вместо глобального потепления
Академик и научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов предупредил граждан нашей страны о наступлении малого ледникового периода вместо глобального потепления
Академик Российской академии наук (РАН) и научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов предупредил граждан нашей страны о наступлении малого ледникового периода вместо глобального потепления, о котором говорят многие ученые.
В интервью «Российской газете» Геннадий Матишов заявил, что если бы сторонники теории о глобальном потеплении оказались правы, то в Арктике уже давно бы растаял лед.
Ученый отметил, что он ездит в Арктику с 1965 года, поэтому с уверенностью может сказать, что «никакого глобального потепления нет».
По мнению Матишова, теплый период в Арктике закончился, а климат повернулся в сторону холодного цикла. Поэтому, даже аномально теплая зима прошлого года в России не говорит в пользу теории глобального потепления, так как одновременно с этим в странах Ближнего Востока, для которых характерная теплая погода, были снегопады. Кроме того, Таганрогский залив (Краснодарский край) за последние 15 лет покрывался льдом в среднем на 54 дня в год, что довольно много для юга России.
Геннадий Матишов также посоветовал сторонникам теории глобального потепления смотреть не на Арктику, а на Антарктиду. Если это «холодное царство», которое содержит 92% всех льдов на суше начнет таять, то вот тогда уже стоит бить тревогу. Одновременно с этим ученый заявил, что «Антарктиду так просто не растопить».
Академик заявил, что сейчас, напротив, идет похолодание, а не потепление. Об этом, в частности, свидетельствует холодная и снежная зима этого года. Значительное понижение температуры и снегопады были даже в Крыму. «Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения не заметны для человеческой жизни, только для эпох», - подчеркнул Геннадий Матишов.