В Катаре во время подготовки страны к ЧМ-2022 погибли тысячи трудовых мигрантов
В Катаре после того, как страна получила право на проведение Чемпионата мира по футболу 2022 года, погибли не менее 6,5 тысяч трудовых мигрантов. Речь идет о рабочих из Пакистана, Индии, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки
В Катаре после того, как страна получила право на проведение Чемпионата мира по футболу 2022 года, погибли не менее 6,5 тысяч трудовых мигрантов. Речь идет о рабочих из Пакистана, Индии, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки.
Издание The Guardian со ссылкой на данные властей указанных стран сообщает, что за 10 лет подготовки мундиалю в Катаре погибли тысячи гастарбайтеров.
Так, в период с 2011 по 2020 год в Катаре погибли 5927 мигрантов из Индии, Бангладеш, Непала и Шри-Ланки. В посольстве Пакистана в свою очередь сообщили о гибели еще 824 мигрантов, которые являлись гражданами этой страны.
Журналисты отмечают, что число погибших гастарбайтеров в Катаре может быть намного больше заявленных 6,5 тысячи человек, так как эти данные не включают трудовых мигрантов из Кении и Филиппин.
Официально эти смерти не квалифицируются по деятельности или месту работы, однако многие из погибших работали на инфраструктурных проектах чемпионата мира по футболу.