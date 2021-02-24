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24 февраля 2021, 08:15

В Горно-Алтайске загорелся крупный торговый центр. Людям пришлось прыгать из окон

В Горно-Алтайске утром 24 февраля начался пожар в крупном торговом центре «Ткацкий-1». По предварительным данным, площадь пожара составляет не менее 1000 квадратных метров

В Горно-Алтайске загорелся крупный торговый центр. Людям пришлось прыгать из окон
Фото: gorno-altaisk.info

В Горно-Алтайске утром 24 февраля начался пожар в крупном торговом центре «Ткацкий-1». По предварительным данным, площадь пожара составляет не менее 1000 квадратных метров.

Портал gorno-altaisk.info сообщает, что причины пожара пока не установлены. Ликвидацией огня и эвакуацией людей занимаются сотрудники трех пожарных частей города.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что распространению огня на большой площади способствовало позднее сообщение о возгорании.  

Baza публикует видеозаписи с места происшествия, на которых видно, как люди прыгают из окон горящего здания. Со второго этажа люди прыгали на крышу автобуса, который подогнали под окна торгового центра.

Информации о погибших и пострадавших в результате пожара в ТЦ нет. На месте происшествия сейчас находится глава республики Алтай Олег Хорохордин.

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