В Находке неизвестный обстрелял машину врача, рассказавшего о низких зарплатах
В Находке Приморского края неизвестные обстреляли автомобиль врача Натальи Пежемской, которая ранее рассказала журналистам о низких зарплатах в больнице
В Находке Приморского края неизвестные обстреляли автомобиль врача Натальи Пежемской, которая ранее рассказала журналистам о низких зарплатах в больнице.
Издание Sota Vision сообщает, что инцидент произошел на парковке около 12 часов ночи 23 февраля. Неизвестный мужчина выстрелил в машину медика. На записи с места происшествия видно, как злоумышленник подходит к автомобилю и производит выстрел. Видна вспышка, после чего слышно как сработала сигнализация.
В полиции заявили, что злоумышленник был пьян и выстрелил в первый попавшийся автомобиль. Однако журналисты издания считают, что неизвестный осознанно выбирал именно машину врача.
В середине января Sota Vision опубликовала ролик под названием «Врачи Находки бедствуют!», в котором сотрудники городских больниц пожаловались на низкие зарплаты и нехватку медиков.