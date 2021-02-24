24 февраля 2021, 07:52
В Челябинской области из-за мороза и метели на трассе застряли 400 машин
На помощь автомобилистам управление МЧС по региону отправило 500 своих сотрудников. По данным на утро среды, из снежного плена спасателям удалось вызволить 60 транспортных средств
В Челябинской области из-за сильной метели и плохой видимости на трассе застряли не менее 400 транспортных средств.
Telegram-канал Baza сообщает, что на помощь автомобилистам управление МЧС по региону отправило 500 своих сотрудников. По данным на утро среды, из снежного плена спасателям удалось вызволить 60 транспортных средств. Еще 200 человек, включая детей, были эвакуированы с трассы.
В трех районах Челябинской области из-за морозов, сильного ветра до 25 метров в секунду и снегопада введен режим чрезвычайной ситуации. Это Варненский, Нагайбакский и Кизильский районы. Неблагоприятная погода стала причиной заторов на трассе Магнитогорск - Челябинск.