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24 февраля 2021, 02:02

Украина подала в ЕСПЧ жалобу на Россию из-за устранения политических противников

Правительство Украины обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге с девятой межгосударственной жалобой на Россию. По версии Киева, российские власти продолжают убивать «предполагаемых врагов страны»

Украина подала в ЕСПЧ жалобу на Россию из-за устранения политических противников

Правительство Украины обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге с девятой межгосударственной жалобой на Россию. По версии Киева, российские власти продолжают убивать «предполагаемых врагов страны».

В своей жалобе украинские чиновники не указали конкретных примеров убийства «врагов России», но отметили, что все эти спецоперации по ликвидации «неугодных» были санкционированы государством.

По данным Киева, политические убийства совершаются как в России, так и в других странах. Власти не расследуют эти убийства, «умышленно» скрывают информацию о них, а также противодействуют поиску убийц.

Украина в этой связи обвиняет Россию в нарушении второй статьи  Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь и просит ЕСПЧ разобраться в сложившейся ситуации.

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