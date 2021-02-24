Украина подала в ЕСПЧ жалобу на Россию из-за устранения политических противников
Правительство Украины обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге с девятой межгосударственной жалобой на Россию. По версии Киева, российские власти продолжают убивать «предполагаемых врагов страны»
Правительство Украины обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге с девятой межгосударственной жалобой на Россию. По версии Киева, российские власти продолжают убивать «предполагаемых врагов страны».
В своей жалобе украинские чиновники не указали конкретных примеров убийства «врагов России», но отметили, что все эти спецоперации по ликвидации «неугодных» были санкционированы государством.
По данным Киева, политические убийства совершаются как в России, так и в других странах. Власти не расследуют эти убийства, «умышленно» скрывают информацию о них, а также противодействуют поиску убийц.
Украина в этой связи обвиняет Россию в нарушении второй статьи Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь и просит ЕСПЧ разобраться в сложившейся ситуации.