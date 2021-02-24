Бизнесмена Бориса Минца заподозрили в нарушении карантина в Великобритании
Миллиардера и мецената Бориса Минца, который некоторое время назад уехал из России и обосновался в Великобритании, заподозрили в нарушении карантина по коронавирусу
Миллиардера и мецената Бориса Минца, который некоторое время назад уехал из России и обосновался в Великобритании, заподозрили в нарушении карантина по коронавирусу.
Издание Daily Mail сообщает, что основатель O1 Group выехал из Лондона во время локдауна и преодолел расстояние в 470 миль ради поездки в свой шотландский замок «Башня Летенди». Местные жители обратились в полицию и сообщили о возможном нарушении антиковидных ограничений.
Соседи российского миллиардера также рассказали, что карантин нарушил не только г-н Минц, но и его приближенные. «Он приехал из Лондона со всеми своими лакеями и свитой», - сообщили местные жители.
В полиции сообщили, Борис Минц смог разъяснить им ситуацию, объяснение было правдоподобным, поэтому никаких мер в его отношении приниматься не будет.
Жесткие ограничения в связи с распространением «британского» штамма коронавируса в стране будут действовать как минимум до 8 марта. Власти заявили, что карантин снимут только при условии массовой вакцинации британских граждан и снижения заболеваемости.