Депутат Госдумы от КПРФ обвинила власти в тотальном запугивании россиян
В ходе конференции новосибирского отделения партии (Вера Ганзя представляет в Госдуме Новосибирскую область - ред.). депутат перечислила последние «репрессивные» изменения в российском законодательстве
Депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя обвинила российские власти в «тотальном запугивании» граждан накануне парламентских выборов.
В ходе конференции новосибирского отделения партии (Вера Ганзя представляет в Госдуме Новосибирскую область - ред.). депутат перечислила последние «репрессивные» изменения в российском законодательстве. Это ужесточение ответственности за неповиновение полиции, клевету и предвыборную агитацию.
«Репрессивных законов, как из рога изобилия, Госдума, Совет федерации и президент выдают очень много. Их расчет на то, чтобы протестные настроения перед выборами нивелировать», - заявила Ганзя.
Депутат предупредила власти, что репрессии не помогут, и протест будет только расти. По мнению Ганзи, для борьбы с протестами нужны социальные и экономические стимулы, однако «власть не понимает этих вещей».