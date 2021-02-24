24 февраля 2021, 00:12
В Улан-Удэ настоятель местного храма освятил полицейский автозак
В Улан-Удэ настоятель Свято-Никольского Храма иеромонах Николай во время визита в управление по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД освятил рабочие кабинеты полицейских и служебные автомобили
Фото: Дождь
В Улан-Удэ настоятель Свято-Никольского Храма иеромонах Николай во время визита в управление по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД освятил рабочие кабинеты полицейских и служебные автомобили.
В местных СМИ была опубликована фотография, на которой иеромонах Николай освящает автозак, используемый полицией для задержания участников протестных акций. Настоятель храма пояснил, что этот обряд называется «Освящение колесницы».
Руководство ГУ МВД по Бурятии отметило, что приглашать священнослужителей уже стало традицией для сотрудников управления по борьбе с наркотиками.