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23 февраля 2021, 16:44

СКР возбудил новое уголовное дело о пытках заключенных в ярославской колонии

Следственный комитет по Ярославской области возбудил уголовное дело по факту издевательств над заключенными в областной исправительной колонии №1

СКР возбудил новое уголовное дело о пытках заключенных в ярославской колонии

Следственный комитет по Ярославской области возбудил уголовное дело по факту издевательств над заключенными в областной исправительной колонии №1. Дело было возбуждено после публикации «Новой газетой» видеозаписи с пытками.

Если в этом уголовном деле конкретные подозреваемые, пока не сообщается.

В региональном управлении ФСИН заявили, что некоторые сотрудники, которые были на видео уже уволены из ведомства. 

Ранее «Новая» опубликовала две видеозаписи, на которых сотрудники печально известной ярославской ИК-1 издеваются над заключенным Важей Бочоришвили. После пыток мужчина, который должен был выйти на свободу через полгода, скончался. На втором видео сотрудники колонии избивают другого арестанта, которому понадобилась госпитализация.

Ярославская ИК-1 уже фигурировала в скандале с пытками заключенных, после того как «Новая газета» и фонд «Общественный вердикт» обнародовали видеодоказательства издевательств над арестантами. По итогам разбирательства 11 сотрудников УФСИН по Ярославской области получили тюремные сроки, но шестеро из них были освобождены в зале суда с учетом проведенного под арестом времени.

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