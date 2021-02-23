СКР возбудил новое уголовное дело о пытках заключенных в ярославской колонии
Следственный комитет по Ярославской области возбудил уголовное дело по факту издевательств над заключенными в областной исправительной колонии №1
Следственный комитет по Ярославской области возбудил уголовное дело по факту издевательств над заключенными в областной исправительной колонии №1. Дело было возбуждено после публикации «Новой газетой» видеозаписи с пытками.
Если в этом уголовном деле конкретные подозреваемые, пока не сообщается.
В региональном управлении ФСИН заявили, что некоторые сотрудники, которые были на видео уже уволены из ведомства.
Ранее «Новая» опубликовала две видеозаписи, на которых сотрудники печально известной ярославской ИК-1 издеваются над заключенным Важей Бочоришвили. После пыток мужчина, который должен был выйти на свободу через полгода, скончался. На втором видео сотрудники колонии избивают другого арестанта, которому понадобилась госпитализация.
Ярославская ИК-1 уже фигурировала в скандале с пытками заключенных, после того как «Новая газета» и фонд «Общественный вердикт» обнародовали видеодоказательства издевательств над арестантами. По итогам разбирательства 11 сотрудников УФСИН по Ярославской области получили тюремные сроки, но шестеро из них были освобождены в зале суда с учетом проведенного под арестом времени.