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Москва
23 февраля 2021, 16:16

Валерий Рашкин потребовал отставки мэра Москвы из-за блокировки соцкарт пенсионеров

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин потребовал отставки мэра Москвы Сергея Собянина из-за его решения заблокировать социальные карты пенсионеров и других льготников

Валерий Рашкин потребовал отставки мэра Москвы из-за блокировки соцкарт пенсионеров

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин потребовал отставки мэра Москвы Сергея Собянина из-за его решения заблокировать социальные карты пенсионеров и других льготников.

Напомним, что Сергей Собянин приказал временно лишить пенсионеров и другие категории граждан льготного проезда в общественном транспорте, чтобы они не нарушали режим самоизоляции в период действия антикоронавирусных ограничений.

Сейчас в Москве снижается заболеваемость COVID-19 и снимаются многие ограничения, однако пенсионерам социальные карты пообещали разблокировать только в случае, если они сделают прививку против новой инфекции. В мэрии столицы уверяют, что социальные карты будут разблокированы автоматически спустя 14 дней после введения второго компонента вакцины.

Валерий Рашкин считает действия Сергея Собянина незаконными. В интервью «Собеседнику» политик заявил, что таким образом градоначальник пытается «любой ценой» выполнить требование о вакцинации не менее 75% населения.

«Собянин ведет себя, как обычный заскорузлый чиновник. Он изобрел этот рычаг и давит на него, считает, что люди поведутся и побегут ставить вакцину. Но это, на мой взгляд, незаконно – лишать людей льгот», - заявил Рашкин.

Коммунист уверен, что действия Собянина являются превышением полномочий. В этой связи против мэра Москвы готовятся коллективные иски от владельцев социальных карт.

Валерий Рашкин также сообщил, что депутаты от фракции КПРФ работают над законопроектом, который в будущем лишит мэр Москвы возможности лишать граждан льготного проезда. Одновременно с этим коммунист обратился в прокуратуру в требованием провести проверку действия столичного градоначальника.

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