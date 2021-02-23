Валерий Рашкин потребовал отставки мэра Москвы из-за блокировки соцкарт пенсионеров
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин потребовал отставки мэра Москвы Сергея Собянина из-за его решения заблокировать социальные карты пенсионеров и других льготников
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин потребовал отставки мэра Москвы Сергея Собянина из-за его решения заблокировать социальные карты пенсионеров и других льготников.
Напомним, что Сергей Собянин приказал временно лишить пенсионеров и другие категории граждан льготного проезда в общественном транспорте, чтобы они не нарушали режим самоизоляции в период действия антикоронавирусных ограничений.
Сейчас в Москве снижается заболеваемость COVID-19 и снимаются многие ограничения, однако пенсионерам социальные карты пообещали разблокировать только в случае, если они сделают прививку против новой инфекции. В мэрии столицы уверяют, что социальные карты будут разблокированы автоматически спустя 14 дней после введения второго компонента вакцины.
Валерий Рашкин считает действия Сергея Собянина незаконными. В интервью «Собеседнику» политик заявил, что таким образом градоначальник пытается «любой ценой» выполнить требование о вакцинации не менее 75% населения.
«Собянин ведет себя, как обычный заскорузлый чиновник. Он изобрел этот рычаг и давит на него, считает, что люди поведутся и побегут ставить вакцину. Но это, на мой взгляд, незаконно – лишать людей льгот», - заявил Рашкин.
Коммунист уверен, что действия Собянина являются превышением полномочий. В этой связи против мэра Москвы готовятся коллективные иски от владельцев социальных карт.
Валерий Рашкин также сообщил, что депутаты от фракции КПРФ работают над законопроектом, который в будущем лишит мэр Москвы возможности лишать граждан льготного проезда. Одновременно с этим коммунист обратился в прокуратуру в требованием провести проверку действия столичного градоначальника.