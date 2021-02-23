«Новая газета» опубликовала новое видео пыток заключенных в ярославской ИК-1
Журналисты издания сообщили, что после пыток в ярославской ИК-1 один из заключенных - гражданин Грузии Важа Бочоришвили - скончался
«Новая газета» опубликовала на своем сайте очередные видеодоказательства пыток заключенных в ярославской колонии №1. Напомним, что после публикации первых видео издевательств над арестантами несколько сотрудников УФСИН по Ярославской области получили тюремные сроки.
Журналисты издания сообщили, что после пыток в ярославской ИК-1 один из заключенных - гражданин Грузии Важа Бочоришвили - скончался.
Бочоришвили попал в ярославскую ИК-1 в мае 2016 года, после апелляции по приговору. Пыткам в колонии он подвергся 12 апреля 2017 года. Опубликованное «Новой» видео было снято в так называемом «классе воспитательной работы». 13 сотрудников колонии заставляют арестанта пройти процедуру личного досмотра: присесть и раздвинуть ягодицы. При этом в помещении присутствует женщина-врач, у которой в руках – анальный расширитель, применение которого не предусмотрено регламентом. Женщины-медики также не должны участвовать в досмотре заключенных мужского пола.
На видео Бочоришвили пытается сопротивляться такому досмотру, после чего сотрудники администрации исправительного учреждения заваливают мужчину на стол, раздевают и удерживают в таком положении, пока один из них бьет заключенного резиновой дубинкой по ягодицам. Арестант во время экзекуции страшно кричит.
Родственники Бочоришвили рассказали журналистом, что у него после пыток открылось кровотечение, которое тюремные медики не смогли остановить. В тяжелом состоянии заключенного перевели в больницу Рыбинска. Врачи выявили у него тяжелое поражение печени и многочисленные травмы. Гражданину Грузии необходима была пересадка печени, но в России на проведение такой операции он не мог рассчитывать.
9 мая Важа Бочоришвили скончался. До выхода на свободу ему оставалось 6 месяцев.
Родственники погибшего заключенного требуют установить причинно-следственную связь между пытками и фактом его смерти, а также привлечь к уголовной ответственности истязателей и их руководителей.
«Новая газета» опубликовала еще одно видео, сделанное 25 августа 2016 года. На нем сотрудники ФСИН избивают дубинками мужчину, чье настоящее имя не раскрывается, и который должен был выйти на свободу через две недели. Сам экс-арестант рассказал, что его избили из-за возмущения повещением сотрудников ИК-1, которые растоптали его еду и бросили на пол Коран.
Напомним, что в 2018 году «Новая газета» и фонд «Общественный вердикт» опубликовали видеозапись пыток заключенного ярославской ИК-1 Евгения Макарова. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело, хотя до обнародования видео следователи неоднократно отказывали потерпевшему в привлечении сотрудников колонии к ответственности.
В 2020 году суд признал 11 сотрудников УФСИН по Ярославской области виновными по делу о пытках и приговорил их разным срокам лишения свободы. При этом шестеро виновных были освобождены в зале суда с учетом времени, проведенного под арестом.
Одновременно с этим суд оправдал по делу о пытках заключенного врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова.