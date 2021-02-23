23 февраля 2021, 11:16
Под Оренбургом произошел взрыв на магистральном газопроводе
В Оренбургской области утром во вторник, 23 февраля, произошел взрыв на магистральном газопроводе. Инцидент произошел в Илекском районе области примерно в 6 километрах от населенного пункта Мухраново
Фото: Орен.ру
В Оренбургской области утром во вторник, 23 февраля, произошел взрыв на магистральном газопроводе. Инцидент произошел в Илекском районе области примерно в 6 километрах от населенного пункта Мухраново.
В главном управлении МЧС по Оренбургской области сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Причина взрыва пока не установлена.
Сейчас устранением последствий взрыва на газопроводе занимаются сотрудники МЧС, Минприроды, а также газовики и экологи. Работу экстренных служб координирует губернатор региона Денис Паслер.
«Интерфакс» уточняет, что взрыв произошел на газопроводе, который принадлежит ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (дочернее предприятие государственной монополии «Газпром»).