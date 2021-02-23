Хоккеист Артемий Панарин назвал обвинения в избиении девушки местью за критику президента
Известного российского хоккеиста Артемия Панарина, который выступает за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», обвинили в избиении девушки. Спортсмен обвинения в свой адрес отверг и назвал их местью за критику российских властей
Известного российского хоккеиста Артемия Панарина, который выступает за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», обвинили в избиении девушки. Спортсмен обвинения в свой адрес отверг и назвал их местью за критику российских властей.
В избиении неизвестной девушки Артемия Панарина обвинил бывший тренер подмосковного клуба «Витязь» Андрей Назаров. В интервью «Комсомольской правде» тренер заявил, что хоккеист в декабре 2011 года якобы напился в одном из баров Риги и избил 18-летнюю девушку.
Назаров также рассказал, что в Латвии спортсмену грозил тюремный срок, но за него «вступились авторитетные жители Риги», которые «договорились с полицейскими».
«Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными — за то, чтобы спустить дело на тормозах», — заявил экс-тренер.
Артемий Панарин заявил в интервью USA Today, что заявления Андрея Назарова являются клеветой. По мнению спортсмена, история об избиении девушки является местью ему за критику президента России Владимира Путина и поддержку оппозиционера Алексея Навального.
В пресс-службе клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» заявили, что в данном случае речь идет о «тактике запугивания» за откровенные высказывания Панарина о российской власти. Руководство клуба особо отметило, что доверяет своему игроку и полностью его поддерживает. Тем не менее, сейчас Панарин находится «в состоянии шока» и какое-то время принимать участие в матчах не будет.
Портал Sports.ru отмечает, что обвинения в адрес Панарина выглядят очень «мутно». Так, латвийские СМИ никогда об этой истории не упоминали, хотя столь резонансный инцидент с участием известного спортсмена не смог бы остаться незамеченным.
Кроме того, сам Назаров признался, что решился рассказать историю об избиении девушки в баре спустя 10 лет из-за заявлений Панарина, которые «не делают ему чести как российскому гражданину».
Судя по всему, имеются ввиду слова Артемия Панарина о том, что президент Владимир Путин слишком долго находится у власти и уже не понимает, «где хорошо, а где плохо». Хоккеист также высказался в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которому незаконно заменили условный срок по старому делу «Ив Роше» на реальный.