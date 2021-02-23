РПЦ предложила включить данные по количеству абортов в статистику смертности
Русская православная церковь (РПЦ), которая активно выступает за введение запрета на аборты, предложила включить в статистику смертности данные по количеству проведенных в стране операций по прерыванию беременности
Русская православная церковь (РПЦ), которая активно выступает за введение запрета на аборты, предложила включить в статистику смертности данные по количеству проведенных в стране операций по прерыванию беременности.
Глава направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Мария Студенкина считает, что аборт власти должны официально признать «смертью человека». Соответственно, данные по «убитым» эмбрионам Росстат должен учитывать в своих данных.
Студенкина считает, что инициатива РПЦ позволит нашей стране повысить рождаемость и выйти из «демографического кризиса».
Депутат Госдумы Оксана Пушкина раскритиковала предложение РПЦ, отметив, что в таком случае данные по смертности в России «будут зашкаливать». Парламентарий также предупредила церковь, что из-за таких инициатив в стране может вырасти число атеистов.
«На понятном языке РПЦ хочу ответить так: «Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презреньем». Пс. 30,19. Перевожу на понятный язык для всех. Идея — образец популизма», - добавила Оксана Пушкина, слова которой приводит РИА Новости.
Депутат также призвала власти не запрещать аборты и не ограничивать россиянок в праве прервать беременность, а принимать меры для того, чтобы женщины хотели рожать детей. Пушкина отметила, что детей россиянки зачастую боятся рожать из-за неуверенности в своем будущем. «Вот на чем сегодня всем ветвям власти и надо сосредоточиться», — отметила депутат.