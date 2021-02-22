Маргарита Юдина потребовала от МВД назвать имя полицейского, который ударил ее на митинге
В запросе потерпевшей и ее адвокатов говорится, что силовик принес потерпевшей извинения с нарушениями. Он пришел в больничную палату к Юдиной без ее согласия. Кроме того, больница не входит в перечень мест, где полицейский мог извиниться
Жительница Луги Ленинградской области Маргарита Юдина и адвокаты правозащитного объединения «Команда 29» направили в МВД запрос с требованием предоставить сведения о личности омоновца, который пнул женщину в живот во время протестной акции в поддержку Алексея Навального 23 февраля.
В запросе потерпевшей и ее адвокатов говорится, что силовик принес потерпевшей извинения с нарушениями. Он пришел в больничную палату к Юдиной без ее согласия. Кроме того, больница не входит в перечень мест, где полицейский мог извиниться.
Согласно приказу МВД «О порядке принесения извинений гражданину, права и свободы которого были нарушены сотрудником полиции», к таким местам относятся место жительства, учебы или работы гражданина.
«Маргарита имеет право получить данные о сотруднике, который ударил ее, ведь таким образом он нарушил ее права, а также получить денежную компенсацию за причиненный вред», — говорится в обращении юристов.
Ранее «Команда 29» уже подала жалобу в Росздравнадзор на допуск полицейских в палату Маргариты Юдиной без ее согласия.