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Политика
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22 февраля 2021, 20:01

ЕС введет санкции против глав российских силовых ведомств из-за преследования Навального

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза договорись о введении индивидуальных санкций против глав российских силовых структур из-за ареста Навального

ЕС введет санкции против глав российских силовых ведомств из-за преследования Навального

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза договорись о введении индивидуальных санкций против глав российских силовых структур из-за ареста Алексея Навального.

Источники Reuters сообщают, что визовые и финансовые санкции планируется ввести против председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы ФСИН Александра Калашникова, главы Росгвардии Виктора Золотова и генпрокурора Игоря Краснова.

В ЕС причиной введения персональных санкций против российских силовиков называют уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального.

Соратники Алексея Навального, напомним, просили ввести персональные санкции против прокремлевских бизнесменов, чиновников и пропагандистов.

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