22 февраля 2021, 20:01
ЕС введет санкции против глав российских силовых ведомств из-за преследования Навального
Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза договорись о введении индивидуальных санкций против глав российских силовых структур из-за ареста Навального
Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза договорись о введении индивидуальных санкций против глав российских силовых структур из-за ареста Алексея Навального.
Источники Reuters сообщают, что визовые и финансовые санкции планируется ввести против председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы ФСИН Александра Калашникова, главы Росгвардии Виктора Золотова и генпрокурора Игоря Краснова.
В ЕС причиной введения персональных санкций против российских силовиков называют уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального.
Соратники Алексея Навального, напомним, просили ввести персональные санкции против прокремлевских бизнесменов, чиновников и пропагандистов.